Minister spraw wewnętrznych Gerald Karner jego odpowiedniczka ze Szwajcarii Karin Keller-Skuter wezwali do zreformowania polityki azylowej, która „nie przystaje do obecnych realiów”. Podczas roboczego spotkania we wtorek w Wiedniu rozmawiali o współpracy odnośnie walki z nielegalną migracją i zwiększeniem możliwości readmisji – informuje APA.

Ministrowie wezwali także do zreformowania polityki azylowej na poziomie europejskim, ponieważ „wszyscy odnoszą się do sytuacji z 2015 roku, nie ucząc się na ówczesnych błędach”. Karner potwierdził po spotkaniu, że Austria, Szwajcaria i Lichtenstein będą kontynuować dotychczasowe procesy dotyczące readmisji. Reklama Jak przypomniała Keller-Sutter, w zeszłym roku austriacko-szwajcarską granicę w Buchs przekroczyło blisko 4000 Afgańczyków, „prawie bez wyjątku młodych mężczyzn”. Tylko około 160 z nich złożyło wniosek o azyl w Szwajcarii. Reklama „Obecnie obowiązująca umowa o readmisji z 2001 roku jest nieco przestarzała i stosunkowo skomplikowana. Nie można na jej podstawie zatrzymywać migrantów. Jeśli w nocy chcą się przedostać przez nasze terytorium, będąc w drodze do Francji lub Wielkiej Brytanii, nie możemy nic zrobić” – wyjaśniła Keller-Sutter. Ukraina otrzyma 1,2 mld euro wsparcia z UE. KE oficjalnie zaprezentowała zbiór propozycji Zobacz również Potwierdziła, że w tej sprawie trwają rozmowy między Austrią, Szwajcarią i Francją. „Nielegalna i wtórna migracja to problem paneuropejski” - podkreśliła Keller-Sutter. „Dla Szwajcarii ważne jest, aby możliwe było szybkie, w ciągu 24 godzin, zawracanie migrantów do kraju, z którego wjechali, a także aby kraje strefy Schengen mogły łatwiej zawierać między sobą umowy o readmisji”. Szwajcaria nie jest członkiem UE, ale należy do strefy Schengen. Karner zwrócił uwagę, że w Austrii mieszka druga co do liczebności społeczność afgańska w Europie. „Tematy migracji, walki z przemytnikami ludzi, przyspieszonych procedur zawracania migrantów wymagają wzmożonych wysiłków Unii Europejskiej i oczywiście poszczególnych państw członkowskich” – skomentował Karner. „Niestety, prace nad zreformowaniem wspólnej polityki migracyjnej UE są zablokowane, stracono za dużo czasu” – stwierdziła Keller-Sutter. „Obecnie wszyscy mówią tylko o sytuacji z 2015 roku, nie ucząc się na ówczesnych błędach”. Karner podkreślił, że najważniejsze punkty nowego unijnego pakietu przepisów azylowych powinny dotyczyć „solidnej ochrony granic zewnętrznych”, strategicznej współpracy z państwami trzecimi, przyspieszonych procedur dotyczących zawracania migrantów, a także walki z przestępczością związaną z przemycaniem ludzi. Minister zapowiedział, że 21 i 22 lutego w Wiedniu odbędzie się kolejna konferencja poświęcona procedurom migracyjnym i ochronie granic, tym razem z udziałem krajów Bałkanów Zachodnich.