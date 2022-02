Na pokładzie wojskowego samolotu transportowego A400M przyleciało 70 żołnierzy. Docelowo region ma zostać wzmocniony przez 360 niemieckich wojskowych, którzy dołączą do już stacjonujących jednostek Sojuszu Północnoatlantyckiego - przekazała agencja Reutera za rzecznikiem grupy bojowej wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance.

Na Litwę dostarczono artylerię, przybyły oddziały rozpoznawcze i medycy z jednostek wojskowych w Niemczech. W ciągu tego tygodnia będą przylatywali kolejni żołnierze.

Niemcy stanowią około połowę z 1100 wojskowych, którzy już znajdują się na Litwie. Poza nimi są to Belgowie, Czesi, Luksemburczycy, Holendrzy i Norwedzy. Od 2017 r. NATO rozpoczęło rozmieszczanie grup bojowych na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Polsce w odpowiedzi na rosyjską aneksję Krymu w 2014 r.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył w poniedziałek do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. We wtorek Scholz uda się do Moskwy na spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. (PAP)