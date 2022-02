Trzaskowski o swoim wyjeździe do Kijowa poinformował w mediach społecznościowych. "We wtorek wspólnie z burmistrzem Pragi @ZdenekHrib w imieniu Paktu Wolnych Miast jedziemy do Kijowa spotkać się z merem @Vitaliy_Klychko" - napisał. "W tym trudnym czasie jesteśmy solidarni z Ukrainą" - dodał.

Wizytę potwierdził stołeczny ratusz. "We wtorek prezydent Rafał Trzaskowski wybiera się do mera Kijowa wspólnie z burmistrzem Pragi jako przedstawiciele Paktu Wolnych Miast. Jadą do pana Witalija Kliczko, aby wyrazić wsparcie dla Kijowa i solidarność z Ukrainą" - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. "Ta bardzo krótka wizyta odbędzie się jutro" - podkreśliła.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk