"Polska zawsze opowiadała się za członkostwem Ukrainy w UE. Dziś, gdy Ukraińcy bohatersko bronią się przed rosyjską agresją, najwyższy czas powitać Ukrainę w europejskiej społeczności. Polska udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy w procesie akcesyjnym Ukrainy" - napisał w poniedziałek Rau na Twitterze.

Podkreślił, że jego słowa dotyczą wniosku o członkostwo Ukrainy w UE, który w poniedziałek podpisał prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. "Podpisałem dzisiaj wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Jestem pewien, że to realne" - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych. Dokument ten jest już w drodze do Brukseli.

Jak podkreślił portal Ukraińska Prawda, wniosek o członkostwo należy kierować do państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE. Obecnie - do Francji. Procedura rozpatrzenia wniosku może być istotna dla Zełenskiego ze względu na to, że kwestia ta może być potencjalnie wykorzystana podczas rozmów z Rosją - wskazuje serwis. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk