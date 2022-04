28 lutego prezydent Ukrainy podpisał oficjalny wniosek o przystąpienie jego kraju do UE. W obliczu rosyjskiej inwazji Zełenski poprosił o natychmiastowe członkostwo Ukrainy we Wspólnocie proponując, by miało to nastąpić w ramach „nowej specjalnej procedury”. Tego samego dnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że Ukraińcy powinni stać się częścią Unii. A co o przyłączaniu do UE nowych państw myślą mieszkańcy UE?

Choć proces akcesji trwałby długo, a Ukraina nie została jeszcze nawet zaakceptowana jako oficjalny kraj kandydujący (tak jak inne państwa przedstawione na infografice statista.com), Kijów ma duże poparcie. Reklama Według ankiety przeprowadzonej przez YouGov w dniach 9-21 marca z udziałem od 1020 do 2046 dorosłych respondentów w każdym z kluczowych państw UE, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy, odpowiedź na pytanie o przyłączenie Ukrainy do UE brzmi dość wyraźnie „tak”. Od 42 do 60 procent respondentów w tych krajach uważa, że należy zezwolić Ukrainie na członkostwo w Unii. W zestawieniu z tymi, którzy twierdzą, że Ukraina nie powinna być w UE, średnie poparcie netto za członkostwem Ukrainy wynosi plus 22 procent. To znacznie więcej niż kolejny najpopularniejszy kandydat - Czarnogóra, dla której członkostwa poparcie jest o 8 procent wyższe od odpowiedzi negatywnych. Natomiast Europejczycy nie chcą w UE państw takich jak Turcja, dla której wynik netto wynosi minus 32 procent, czy Serbia - prawie minus 5 proc. TL