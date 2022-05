"Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła 18 maja linię kredytową w wysokości 4 mld euro, aby wesprzeć władze krajowe, władze samorządowe, regiony i społeczności lokalne we wszystkich państwach członkowskich UE w przeprowadzeniu pilnych inwestycji niezbędnych do przyjmowania i integracji uchodźców wojennych z Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Linia kredytowa EBI pomoże stawić czoła tym wyzwaniom, udostępniając finansowanie na rozwój kluczowej infrastruktury i usług dla uchodźców i społeczności przyjmujących, takich jak mieszkania, szkoły, szpitale i zatrudnienie. Finansowanie EBI może również obejmować kwalifikowalne wydatki operacyjne związane z dostawą sprzętu, zaopatrzenia, obiektów i usług służących integracji uchodźców wojennych, podano także.

"Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę do UE przybyło ponad 6 mln ludzi - głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Cieszę się, że Rada EBI zatwierdziła dziś linię kredytową w wysokości 4 mld euro wraz z usługami doradczymi z platformy EMBRACE, aby pomóc państwom członkowskim w przyjmowaniu i integracji ukraińskich uchodźców wojennych. Wszystkie państwa członkowskie UE mogą skorzystać z tej możliwości finansowania i szybko dostosować doradztwo dla projektów, które pomagają uchodźcom rozpocząć nowe życie w krajach przyjmujących, które ich przyjęły. Inicjatywie tej towarzyszy wsparcie w wysokości 668 milionów euro, którego udzieliliśmy na początku marca rządowi Ukrainy na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Obie inicjatywy są częścią naszego Pakietu Solidarnościowego dla Ukrainy, który stworzyliśmy wspólnie z Komisją Europejską" - powiedział prezes EBI Werner Hoyer, cytowany w komunikacie.

Pakiet finansowy zostanie uzupełniony o wsparcie techniczne i doradcze Platformy Doradczej EMBRACE, nowej inicjatywie EBI i Komisji Europejskiej w ramach Centrum Doradztwa InvestEU. Dzięki EMBRACE państwa członkowskie UE mogą otrzymać pomoc doradczą w celu szybkiego wdrażania inwestycji, projektów i instrumentów wspierających ich społeczności. Platforma EMBRACE, prowadzona przez Centrum Doradztwa EBI, wykorzystująca wiedzę ekspercką z inicjatyw InvestEU, JASPERS i fi-compass, będzie oferować usługi doradcze skierowane do promotorów projektów z sektora publicznego, takich jak władze krajowe, samorządowe, administracje regionalne, instytucje zarządzające odpowiedzialne za fundusze UE, krajowe banki wspierające rozwój i inne instytucje finansowe.

Przyznanie linii kredytowej jest zgodne z obietnicą złożoną przez prezesa EBI - Wernera Hoyera, 9 kwietnia 2022 r. w Warszawie podczas 'Stand Up for Ukraine'. Kampania „Stand Up for Ukraine" zorganizowana przez Komisję Europejską i Kanadę we współpracy z Global Citizen, zebrała 9,1 mld euro dla osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainie i ukraińskich uchodźców za granicą, w tym 4 mld euro z EBI oraz 1 mld euro od Komisji Europejskiej.