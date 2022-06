Biden spotka się z Benetem 13 i 14 lipca, przed swą podróżą do Arabii Saudyjskiej.

Władze Izraela wyraziły wdzięczność amerykańskiemu prezydentowi za zabiegi dotyczące zbliżenia państwa żydowskiego z Arabią Saudyjską - podaje Reuters.

Saudyjskie królestwo popiera umowy normalizujące stosunki krajów arabskich z Izraelem, tzw. Porozumienia Abrahama z 2020 roku, ale nie zdecydowało się na nawiązanie stosunków dyplomatycznych z państwem żydowskim.

Wcześniej we wtorek izraelski minister obrony Beni Ganc wezwał do wspólnych zbrojeń z krajami arabskimi, pod egidą USA, by przeciwstawić się zagrożeniu, jakie stanowi Iran i jego program nuklearny.

Biden złoży w lipcu wizyty w Izraelu i Arabii Saudyjskiej, odwiedzi też Zachodni Brzeg Jordanu, a następnie uda się do Dżuddy na spotkanie Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz przywódców Egiptu, Iraku i Jordanii (GCC+3). Tematami rozmów mają być m.in. sprawy energii, żywności i zagrożenia ze strony Iranu. (PAP)