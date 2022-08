W opublikowanym w weekend w portalu niezalezna.pl fragmencie wywiadu z szefem NBP Adamem Glapińskim relacjonuje on zasłyszane informacje w czasie spotkań banków centralnych w Bazylei, które odbywają się co dwa miesiące. Całość rozmowy ukaże się w tygodniku "Gazeta Polska".

"Od jakiegoś roku mówi się, że zadanie wyznaczone przez Brukselę dla Tuska, to nie tylko obalenie przez niego istniejącego w Polsce rządu i wprowadzenie naszego kraju na kurs do strefy euro. Po zrealizowaniu tych zadań Tusk ma wrócić do Brukseli, zostać szefem Komisji Europejskiej i realizować przyspieszoną budowę państwa europejskiego. Rozważane są tylko kandydatury Tuska i Kristaliny Georgiewej, szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jako reprezentantów Europy Centralnej" - powiedział Glapiński tygodnikowi "Gazeta Polska".

