Węgry są „jednym z najbardziej rzetelnych użytkowników funduszy unijnych”, a ich zdolność absorbcji dotacji jest na poziomie ponad 80 proc. – ocenił Navracsics.

Dodał, że „Węgry są dobrą inwestycją dla budżetu UE. Wszystkie dane pokazują, że dzięki wykorzystaniu środków unijnych mniej rozwinięte regiony na Węgrzech nadrabiają zaległości; dobre wyniki widać też w kwestii mobilności społecznej”.

Minister wyraził nadzieję, że jego dotychczasowe doświadczenie jako ministra administracji publicznej i sprawiedliwości w latach 2010-2014 oraz komisarza UE w latach 2014-2019 pomoże w negocjacjach z Komisją Europejską i otrzymaniu przez Węgry środków unijnych.

Navracsics powiedział, że czwarte zwycięstwo z rzędu koalicji Fidesz-KDNP rodzi polityczną nieufność w UE co do Węgier, dlatego konieczna jest perswazja, a niekiedy również wprowadzanie nowych rozwiązań. Przykładem takich rozwiązań jest według niego ustanowiony niedawno Urząd ds. Uczciwości, mający prowadzić dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych, korupcji i innych przestępstw z wykorzystaniem funduszy unijnych na Węgrzech.

Jak dodał minister ds. rozwoju regionalnego, kwestia reformy sądownictwa na Węgrzech została rozwiązana z KE i Radą Europy przy udziale Komisji Weneckiej. Obecnie podejmowane są jednak „poważne próby ponownego otwarcia tej kwestii i zakwestionowania niezależności węgierskiego sądownictwa”. Stwierdził przy tym, że niektórzy członkowie UE mają dużo gorsze wyniki w zakresie niezależności i efektywności sądownictwa.

Według Navracsicsa problem tkwi „w braku wzajemnego zaufania” pomiędzy Budapesztem a Brukselą, dlatego obecnie trwa jego budowanie. Podkreślił przy tym, że fundusze spójności i odbudowy mają szczególne znaczenie podczas kryzysu międzynarodowego.

Środki unijne dla Węgier, które rocznie odpowiadają około 4-5 proc. PKB, „nie są prezentem”, ale „między innymi rekompensatą za niekorzystne warunki rynkowe” – stwierdził prowadzący podkast Kovacs.

„Nie chcemy więcej niż nam się należy, ale chcemy otrzymać wszelką pomoc, wsparcie i środki, do których mamy prawo” – zakończył Navracsics.

Nowy podcast rzecznika rządu Zoltana Kovacsa zatytułowany „The Bold Truth About Hungary”, prowadzony w języku angielskim, ma na celu „przedstawienie węgierskiego stanowiska w szerokim spektrum gorących tematów”.

„Zamierzamy zrobić coś nowego, a jednocześnie kontynuować to, co robiliśmy przez ostatnie 12 lat: mówić o tym, co węgierski interes każe nam robić ze względu na mandat, który otrzymaliśmy od narodu węgierskiego” – powiedział Kovacs. „Zawsze mówimy to, co mamy na myśli i zawsze mamy na myśli to, co mówimy” – dodał.

Z Budapesztu Marcin Furdyna