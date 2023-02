Najczęściej o azyl występowali Syryjczycy (132 tys.) oraz Afgańczycy (129 tys.). Na trzecim miejscu znajdują się Turcy, którzy złożyli 55 tys. wniosków, dwa razy więcej niż rok wcześniej. Niewiele mniej aplikacji, bo 51 tys. wypełnili obywatele Wenezueli.

Reklama

Unijna agencja ocenia, że tak duża liczba wniosków może wynikać ze zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, które wcześniej wprowadzono w związku z pandemią koronawirusa.

Chociaż EUAA nie podaje, które kraje otrzymały w 2022 roku najwięcej wniosków o prawo pobytu, to według agencji Associated Press są to Niemcy, Francja, Hiszpania, Austria i Włochy. Dane agencji AP nie obejmują około czterech milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, bowiem nie muszą oni poddawać się zwykłym procedurom azylowym.

Andrzej Pawluszek (PAP)