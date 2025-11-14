Czujność z orbity – kosmiczne oczy polskiego wojska

Nowe satelity umożliwią ciągłe i precyzyjne monitorowanie Ziemi – niezależnie od pogody czy pory dnia. Technologia SAR (Synthetic Aperture Radar), zastosowana w satelicie ICEYE, pozwala na prowadzenie obserwacji nawet przez gęste chmury i w całkowitej ciemności. To ogromny krok w przyszłość – dla armii, ale także dla administracji i sektora cywilnego.

Satelity umożliwią m.in. śledzenie ruchów wojsk, monitorowanie granic, kontrolę infrastruktury krytycznej i analizę zmian środowiskowych. To właśnie z okazji tego przełomowego momentu w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbywa się wystawa „Czujność z orbity”, organizowana przez ICEYE, MON, PGZ i Polską Agencję Kosmiczną.

Oczy na orbicie – wystawa, która przenosi w kosmos

Ekspozycja w warszawskim muzeum Wojska Poldskiego to nie tylko modele satelitów, ale także interaktywna podróż po historii i przyszłości obserwacji Ziemi z kosmosu. Dzięki immersyjnej instalacji zwiedzający mogą „przenieść się na orbitę” i zobaczyć świat takim, jakim widzą go satelity.

Wystawa potrwa do 21 listopada i można ją oglądać bezpłatnie w Pawilonie Południowym. Dla wszystkich ciekawych technologii przyszłości przewidziano również spotkania z ekspertami, którzy tłumaczą, dlaczego Polska tak intensywnie inwestuje w technologie kosmiczne.

Satelity dla wojska, ale też dla cywili

To nie tylko projekt wojskowy! Polska inwestuje w technologie, które mają wpływ na całe społeczeństwo. Satelity ICEYE i PIAST będą służyć m.in. do zarządzania kryzysowego, reagowania na katastrofy naturalne, monitorowania zmian klimatycznych, a także wsparcia sektora rolniczego i ubezpieczeniowego. Rafał Modrzewski, współzałożyciel ICEYE, podkreśla, że „to zaszczyt, iż satelita ICEYE będzie pierwszym w historii operacyjnym zasobem kosmicznym Sił Zbrojnych RP”. Z kolei Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk mówi o przełomie: „To nasze własne oczy w kosmosie, dla bezpieczeństwa żołnierzy i odporności państwa”.

SpaceX i polska technologia – duet przyszłości

Start satelity odbędzie się za pośrednictwem rakiety Falcon 9 należącej do amerykańskiej firmy SpaceX. To przykład owocnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przemysłem obronnym i prywatnymi liderami technologii kosmicznych. Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z Wojskowymi Zakładami Łączności odpowiada za naziemny segment systemu, zapewniając łączność, transmisję danych i pełne bezpieczeństwo operacji.

To wszystko daje Polsce nie tylko niezależność w zakresie pozyskiwania danych, ale też pozycję poważnego gracza w sektorze technologii satelitarnych. Misja zaplanowana na 19 listopada ma szansę otworzyć nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa.

Kosmiczna misja, realne korzyści

Misja MikroSAR i konstelacja PIAST to początek budowy suwerennego systemu obserwacji Ziemi. W kolejnych latach planowane są następne starty i rozwój pełnej infrastruktury satelitarnej wspierającej działania wojska, ale i instytucji cywilnych. Z tej okazji organizatorzy wystawy zapraszają nie tylko pasjonatów kosmosu, ale także rodziny z dziećmi i uczniów. To świetna okazja, by z bliska zobaczyć sprzęt, który już za kilka dni będzie orbitować 500 km nad naszymi głowami – i pracować na rzecz bezpieczeństwa Polski.

