Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę do wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dot. wody pitnej, która obejmuje normy bezpieczeństwa, wprowadza metodologię identyfikacji zagrożeń jakościowych i wprowadza przepisy dotyczące zgodności dla produktów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną, podała Komisja.

Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych przepisów UE do swoich systemów krajowych do stycznia 2023 r. oraz do poinformowania Komisji o swoich krajowych środkach transpozycji.

KE wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski, a także: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Malty, Austrii, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji.

(ISBnews)