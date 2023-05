Reklama

Takie rozwiązanie jest na stole od grudnia ubiegłego roku, gdy po przegranym głosowaniu o wotum zaufania w parlamencie, premier Eduard Heger podał swój gabinet do dymisji. Czaputova nie powołała nowego rządu, a dotychczasowy ma bardzo ograniczone kompetencje.

Co na to prawo?

Jednocześnie słowacka konstytucja nie pozwala na mianowanie nowych ministrów w takim gabinecie. Po wcześniejszych rezygnacjach ministrów finansów i zdrowia formalnie tymi resortami zarządza sam premier.

Ministrowie oddają teki

Minister rolnictwa ustąpił ze stanowiska w związku ze skandalem dotyczącym państwowych dotacji z resortu środowiska dla jego firmy.

Szef MSZ swoją rezygnację przesłał do pałacu prezydenckiego z podróży służbowej. Wcześniej skrytykował on Hegera za jego czwartkową wypowiedź, w której premier uznał swoją odpowiedzialność za chaos w kraju, ale jednocześnie zadeklarował chęć pozostania na stanowisku do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Zdaniem Kaczera premier krytykując w telewizyjnym przemówieniu inne partie polityczne, nadużył swojego stanowiska oraz dostępu do telewizji publicznej.

Rząd fachowców coraz bliżej

Słowackie media już po wybuchu skandalu z dotacjami dla ministra rolnictwa spekulowały, że Czaputova powoła rząd fachowców. Obecnie te sugestie są jeszcze silniejsze. Do utworzenia nowego, przejściowego gabinetu może dojść w przyszłym tygodniu, po spotkaniu Czaputovej z premierem i przewodniczącym Izby Poselskiej (izby niższej parlamentu) Borisem Kollarem.

Piotr Górecki