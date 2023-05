Premier Słowacji Eduard Heger zwrócił się w niedzielę do prezydent Zuzany Czaputovej o zwolnienie go z funkcji szefa rządu. Decyzja oznacza mianowanie na Słowacji rządu fachowców, który ma sprawować funkcję do czasu zapowiedzianych na koniec września br. wyborów parlamentarnych.

Rząd Hegera jedynie zarządza sprawami kraju, ponieważ po przegłosowaniu przez parlament w grudniu ubiegłego roku wotum nieufności, premier podał gabinet do dymisji. Zgodnie z konstytucją prezydent powierzyła mu sprawowanie władzy, choć w ograniczonym zakresie. Nie skorzystała wówczas z prawa do mianowania rządu fachowców i, zdaniem komentatorów, zrobi to w najbliższym czasie. Spotkanie w pałacu W niedzielę po południu prezydent spotka się z szefem parlamentu Borisem Kollarem. Do pałacu prezydenckiego przyjedzie także Heger. Dotychczasowy szef rządu powiedział, że decyzję podjął po złożeniu w ciągu dwóch dni rezygnacji przez dwóch ministrów. Dwóch innych odeszło już wcześniej, a Heger przejął ich obowiązki. Ujawnił, że zaproponował w sobotę prezydent Czaputovej dwa inne rozwiązania, które byłyby mniej ryzykowne i bardziej stabilne w porównaniu z utworzeniem rządu tymczasowego. Prezydent odrzuciła propozycję zmiany na stanowisku premiera i mianowania szefów nieobsadzonych resortów. W drodze do wyborów Heger objął stanowisko w kwietniu 2021 roku po dymisji premiera Igora Matovicza, który pozostał w gabinecie, przejmując zwolnione przez Hegera stanowisko ministra finansów. We wrześniu 2022 r. koalicyjny gabinet opuściła liberalna partia Wolność i Solidarność. Rząd Hegera stracił większość, a następnie poparcie parlamentu. Chociaż jeszcze nie rozpisano nowych wyborów, wiadomo, że mają one odbyć się 30 września br. Piotr Górecki Roma Bojanowicz