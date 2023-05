Do czasu objęcia funkcji przez nowego premiera i członków jego rządu, zarząd nad krajem ma pełnić gabinet Eduarda Hegera. Według prezydent, ogłoszona przez niego przed południem w niedzielę decyzja o zrzeczeniu się pełnionej funkcji szefa rządu, będzie wiążąca dopiero po mianowaniu nowego gabinetu.

Czaputova powiedziała, że mianowanie apolitycznego rządu fachowców, którego członkowie nie będą kandydować w zapowiedzianych na 30 września przedterminowych wyborach parlamentarnych, ma ustabilizować sytuację w kraju. Prezydent uznała, że będzie to rząd ludzi, dla których rządzenie nie będzie elementem kampanii wyborczej.

Nowy gabinet będzie trzecim od ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się pod koniec lutego 2020 roku, ale pierwszym w historii kraju, określanym jako gabinet fachowców. Konstytucjonaliści uznają, że niezależnie od składu i charakteru przyszłego gabinetu, będzie on musiał ubiegać się w terminie 90 dni o wotum zaufania parlamentu. Bez poparcia posłów będzie musiał podać się do dymisji, co jednak nie będzie miało wpływu na możliwość dalszego sprawowania władzy.

Prezydent nie ujawniła innych niż przyszły premier nazwisk osób, które chce powołać do rządu. Media spekulują, że nowym ministrem spraw zagranicznych będzie doświadczony dyplomata, były ambasador w Wielkiej Brytanii i Danii Miroslav Wlachovsky.

Piotr Górecki