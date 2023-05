Intensyfikacja sankcji wobec Rosji ma być zgodnie z komunikatem ministrów spraw zagranicznych państw G7 jednym z głównych celów rozpoczynającego się w piątek trzydniowego szczytu tej grupy w Hiroszimie. Chodzi m.in. o trwałe zamknięcie gazociągów, którymi błękitne paliwo docierało do Europy. Decyzja taka musiałaby zostać zaakceptowana w Japonii przez Niemcy i Włochy. Bruksela oficjalnie nie komentuje pomysłów, które mają być dyskutowane w gronie G7, ale nie jest tajemnicą, że jeśli zyskałyby one aprobatę, to prawdopodobnie znalazłyby się w projekcie 12. pakietu unijnych sankcji. Obecnie gaz z Rosji odpowiada za ok. 8 proc. całkowitego importu błękitnego paliwa UE.

