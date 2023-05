W rozmowie z niemieckim nadawcą ZDF szefowa KE podkreśliła, że UE jest poważnie zdeterminowana, by położyć kres unikaniu sankcji przez Rosję.

"I dlatego w jedenastym pakiecie sankcji mamy ponad 90 firm na całym świecie, co do których mamy niezbite dowody na to, że łamią sankcje, czyli dostarczają objęte sankcjami towary bezpośrednio do Rosji z Unii Europejskiej z pominięciem krajów trzecich" - powiedziała.

Według von der Leyen "około osiem" z tych firm jest zarejestrowanych w Chinach.

"To nie znaczy, że muszą to być firmy chińskie. Są to firmy, które istnieją częściowo na papierze i mają właścicieli pochodzących z innych krajów. Ale są zarejestrowane w Chinach i tutaj będziemy mieli jasność" – dodała.