Parlament Europejski (PE) poparł rozporządzenie ws. wspólnych europejskich zamówień obronnych z budżetem na poziomie 300 mln euro do 2025 r., wynika z informacji Parlamentu. We wspólne zakupy będą musiały być zaangażowane co najmniej trzy państwa UE.

"Rozporządzenie ustanawia krótkoterminowy instrument wzmacniania europejskiego przemysłu obronnego w drodze wspólnych zamówień do dnia 31 grudnia 2025 r. […] Instrument będzie finansowany z budżetu wynoszącego 300 mln euro" - czytamy w komunikacie. Wspólne zakupy będą musiały angażować co najmniej trzy państwa członkowskie i powinny być otwarte na udział członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), podano także. Wykonawcy i podwykonawcy muszą mieć siedzibę w UE lub w państwie stowarzyszonym i nie mogą podlegać kontroli ze strony niestowarzyszonego państwa trzeciego lub podmiotu. Koszt komponentów pochodzących z UE lub krajów stowarzyszonych nie może być niższy niż 65% szacunkowej wartości produktu końcowego. Wkład finansowy UE w każde działanie będzie ograniczony do 15% szacowanej wartości umowy w sprawie wspólnego zamówienia na konsorcjum. Pułap ten może zostać podniesiony do 20%, jeżeli odbiorcami produktów obronnych byłyby Ukraina lub Mołdawia lub jeżeli wykonawcami lub podwykonawcami co najmniej 15% szacowanej wartości wspólnego zamówienia będą MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji. Teraz regulacją zajmie się Rada. Artur Patrzylas