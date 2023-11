Głównymi krajami Unii przyjmującymi beneficjentów ochrony tymczasowej z Ukrainy były Niemcy (1,1 mln osób; 28,3 proc. ogółu), Polska (958,6 tys. osób; 23,1 proc.) i Czechy (357,9 tys. osób; 8,8 proc.).

Tymczasowa ochrona to unijny mechanizm wprowadzony w marcu 2022 roku. Ma on zapewnić natychmiastową i zbiorową (tj. bez konieczności rozpatrywania indywidualnych wniosków) ochronę Ukraińcom, którzy nie są w stanie wrócić do swojego kraju.

Tymczasowa ochrona to nie to samo, co status uchodźcy w rozumieniu Konwencji Genewskiej. Osoby objęte ochroną tymczasową uzyskują prawo pobytu na terenie UE, dostęp do rynku pracy i zakwaterowania, pomoc medyczną oraz dostęp dzieci do edukacji. Ochronę przyznaje się na rok, przy czym okres ten może zostać automatycznie przedłużony.

Do korzystania z mechanizmu mają prawo obywatele Ukrainy, a także bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich korzystający z ochrony międzynarodowej na Ukrainie oraz członkowie ich rodzin, jeżeli zamieszkiwali w tym kraju przed 24 lutego 2022 roku.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz