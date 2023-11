Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską wynika, że 77 proc. obywateli państw UE wolałoby naprawiać posiadane urządzenia i sprzęty niż kupować nowe. Problem w tym, że tego typu usługi są kosztowne albo tak trudno dostępne, że ostatecznie uszkodzone lub zepsute przedmioty są wyrzucane. Tej sytuacji ma zapobiec zobowiązanie sprzedawców do oferowania konsumentom bezpłatnej naprawy zakupionego sprzętu w okresie gwarancji. Wyjątkiem będą przypadki, gdy reparacja miałaby się okazać droższa od wymiany, niewykonalna lub niewygodna dla klienta. W odniesieniu do określonych produktów – np. pralek, odkurzaczy, smartfonów, rowerów – producenci będą mieli obowiązek naprawy nawet poza okresem gwarancji. Ponadto poprawki Rady UE zobowiązują producentów do dokonywania napraw w rozsądnym terminie oraz – o ile nie będą one bezpłatne – za rozsądną cenę.



