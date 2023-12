Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków (EMA) i szefami agencji leków państw członkowskich opublikowała we wtorek pierwszy unijny wykaz produktów leczniczych o krytycznym znaczeniu. Leki wymienione jako krytyczne to leki niezbędne do zapewnienia świadczenia i ciągłości wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego w Europie. Wykaz zawiera ponad 200 substancji czynnych wykorzystywanych w lekach stosowanych u ludzi, uznanych za niezbędne w UE/EOG.