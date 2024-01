Weber oraz europosłowie EPL zajmujący się kwestiami budżetowymi - Siegfried Muresan, Petri Sarvamaa, Jan Olbrycht i Monika Hohlmeier - wskazują w liście na "potrzebę pełnej oceny decyzji Komisji z 13 grudnia" przez Parlament Europejski.

"Jako Unia nie możemy poddać się szantażowi"

"Jako Unia nie możemy poddać się szantażowi i w żadnym wypadku nie możemy handlować strategicznymi interesami UE i jej sojuszników, wyrzekając się naszych wartości. (...) Wskazujemy na potrzebę pełnej oceny decyzji Komisji z 13 grudnia. (...) Nie jesteśmy przekonani co do (sposobu) rozumowania Komisji" - podkreślili eurodeputowani i zaapelowali, aby sprawą zajął się Parlament Europejski.

W liście wezwano służby prawne PE do "przeprowadzenia kontroli" decyzji i zaproponowania Parlamentowi "konkretnego kierunku działań".

Europosłowie EPL przypomnieli też o zablokowaniu przez Węgry na grudniowym szczycie UE w Brukseli rewizji budżetu UE na lata 2021-27, a także pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.

"Chociaż z zadowoleniem przyjmujemy historyczne decyzje Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Republiką Mołdawii, piszemy do pani, aby wyrazić nasze rozczarowanie w związku z niepowodzeniem w osiągnięciu porozumienia w sprawie rewizji Wieloletnich Ram Finansowych, które obejmuje pakiet pomocowy dla Ukrainy. Jesteśmy zaniepokojeni nie tylko konsekwencjami braku takiego porozumienia dla pakietu finansowego Ukrainy i budżetu UE, ale (także) dynamiką procesu decyzyjnego w Radzie Europejskiej" - czytamy w liście.

13 grudnia Komisja Europejska odblokowała Węgrom zamrożone fundusze

Politycy "potępili bezkompromisową postawę premiera Węgier, który zdecydował się zablokować decyzję w sprawie rewizji Wieloletnich Ram Finansowych i pakietu pomocowego dla Ukrainy". W ich ocenie stanowi to "naruszenie strategicznych interesów UE".

13 grudnia Komisja Europejska odblokowała Węgrom 10,2 mld euro zamrożonych funduszy z polityki spójności. Według KE Budapeszt spełnił warunki dotyczące niezależności sądownictwa.

Wcześniej, 22 grudnia 2022 roku, KE uznała, że Węgry nie spełniają warunków określonych w Karcie Praw Podstawowych UE ze względu na szereg obaw, w tym kwestie dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. W efekcie zamrożono środki unijne dla tego kraju.

"Po dokładnej ocenie i kilku wymianach zdań z rządem węgierskim Komisja stwierdza, że Węgry podjęły środki, do których realizacji zobowiązały się, aby Komisja mogła uznać, że horyzontalny warunek podstawowy, określony w Karcie Praw Podstawowych UE, został spełniony w odniesieniu do niezależności sądów. Oznacza to, że część finansowania w ramach polityki spójności nie będzie już blokowana, a zatem Węgry mogą zacząć ubiegać się o zwrot kosztów do kwoty około 10,2 mld euro" - poinformowała KE.

Z Brukseli Łukasz Osiński