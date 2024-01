Negocjatorzy obu instytucji uzgodnili stosowanie wtórnego oczyszczania (tj. usuwania biodegradowalnej materii organicznej) ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do środowiska we wszystkich aglomeracjach od 1000 mieszkańców do roku 2035.

Uzgodniony tekst nakłada na państwa członkowskie obowiązek promowania ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych, zwłaszcza na obszarach dotkniętych niedoborami wody.

Reklama

Negocjatorzy zgodzili się na wzmocnienie monitorowania różnych parametrów zdrowia publicznego (takich jak wirus SARS-CoV-2 i jego warianty, wirus polio, wirusy grypy i nowe patogeny), a także zanieczyszczeń chemicznych, np. mikroplastikiem. Monitorowana będzie także oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe w ściekach komunalnych.

W uzgodnionym tekście podkreślono, że sektor oczyszczania ścieków komunalnych musi odgrywać znaczącą rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i pomaganiu UE w osiągnięciu celu neutralności klimatycznej. Oczyszczalnie ścieków komunalnych będą musiały co roku stopniowo zwiększać udział wykorzystywanej energii odnawialnej (20 proc. do 2030 r.; 40 proc. do 2035 r.; 70 proc. do 2040 r. i 100 proc. do 2045 r.).

Reklama

"Porozumienie, które dzisiaj osiągnęliśmy, jest przełomem w zakresie znacznej poprawy standardów w zakresie gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków w Europie, zwłaszcza dzięki nowym przepisom dotyczącym usuwania mikrozanieczyszczeń pochodzących z leków i produktów higieny osobistej" - powiedział sprawozdawca Nils Torvalds (Odowić Europę).

Parlament i Rada muszą jeszcze formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim będzie ono mogło wejść w życie.

W październiku 2022 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w celu dostosowania jej do celów polityki UE w zakresie działań w dziedzinie klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczania zanieczyszczeń.