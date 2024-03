Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała we wtorek, że w 2025 r. Polska zorganizuje posiedzenie Komitetu Polityki Rozwoju Regionalnego OECD, na szczeblu ministrów. Podkreśliła, że będzie to pierwsze posiedzenie tego rodzaju w Polsce w ponad 25-letniej historii członkostwa naszego kraju w OECD. Kancelaria dodała, że celem komitetu jest wsparcie dotyczące wdrażania polityk regionalnych, jeśli chodzi o poprawę standardów życia oraz dobrobytu obywateli w regionach, miastach i na obszarach wiejskich w krajach OECD.

"W posiedzeniu będzie uczestniczyć ok. 50 delegacji (ministrowie z krajów OECD i państw kandydujących oraz przedstawiciele organizacji partnerskich). Szacuje się, że w spotkaniu może wziąć udział ok. 200-250 uczestników" - podała KPRM.

Reklama

Wyjaśniono, że podczas posiedzenia Polska będzie chciała "wzmocnić debatę na temat polityki regionalnej" oraz jej roli w budowaniu odporności regionów, miast i obszarów wiejskich w Europie oraz w państwach OECD.

"Spotkanie ministrów OECD w naszym kraju wzmocni pozycję Polski w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. Da również możliwość zaprezentowania polskich sukcesów dotyczących polityki regionalnej i rozwoju samorządu terytorialnego, także w gronie państw spoza UE" - oceniła KPRM.

Reklama

Dodała, że organizacja posiedzenia w naszym kraju może posłużyć dodatkowo do wzmocnienia działań na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak przypomniała KPRM, przyjęty w 2023 r. czteroletni program OECD–Ukraina będzie wspierać naszego wschodniego sąsiada w wysiłkach na rzecz reform, ożywienia gospodarczego i odbudowy. Zaznaczono, że pomoże on także Ukrainie w realizacji dążeń związanych z przystąpieniem do OECD i UE. Spotkanie ministrów OECD zostanie zorganizowane w Polsce po raz pierwszy w ponad 25-letniej historii członkostwa naszego kraju w tej organizacji. (PAP)