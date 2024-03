W wymiarze wojskowym rozmowy unijnych liderów zostały już zainicjowane nieformalnie przez Olafa Scholza, Emmanuela Macrona i Donalda Tuska. Istotnym wnioskiem z nich płynącym jest zgoda Pałacu Elizejskiego na zakup 800 tys. sztuk amunicji dla Ukrainy na rynkach światowych, co pozwoli uzupełnić zapasy, których nie udało się wcześniej zagwarantować w państwach członkowskich. Ponadto na bieżące zakupy ma również posłużyć specjalny fundusz, z którego 5 mld euro zasili Europejski Instrument na rzecz Pokoju – podstawowe narzędzie do refinansowania zakupów zbrojeniowych państw unijnych na rzecz Ukrainy. Podczas szczytu liderzy mają doprecyzować zasady funkcjonowania funduszu, gdyż według obecnych ustaleń wartość sprzętu przekazanego Kijowowi będzie liczona jako 50 proc. wpłaty do dodatkowego funduszu, a to może rodzić problemy z zebraniem wspomnianych 5 mld euro.

Reklama