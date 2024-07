Koniec aut spalinowych? Nie tak szybko: Nowy raport wrzuca unijne prawo do kosza

Zakaz rejestrowania aut spalinowych, który miał wstrząsnąć europejskim rynkiem samochodowym, może przejść do historii i to jeszcze zanim zaczął obowiązywać. Z najnowszych niemieckich opinii prawnych wynika bowiem, że jest on niezgodny z prawem...samej UE. Eksperci twierdzą, że to również kłamstwo, iż elektryki w całym swym cyklu życia nie produkują dwutlenku węgla. Chcą szybkich zmian prawa.