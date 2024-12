KE wspiera łańcuch produkcji akumulatorów w Europie

Zapraszając do składania wniosków o dotacje do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych, Komisja Europejska zapowiedziała, że ​​będzie faworyzować projekty, które pozyskują mniej katod, anod i innych materiałów aktywnych z Chin. Będzie to również wymagało transferu know-how: nowe patenty pochodzące z przyznanych projektów będą musiały zostać zarejestrowane w państwach członkowskich UE.

Utrzymać produkcje w Unii Europejskiej

W dwóch innych inicjatywach ogłoszonych we wtorek w celu sfinansowania technologii zerowych emisji netto i projektów wodorowych UE uwzględniła również kryteria, które byłyby korzystne dla unijnych producentów. Ruch ten jest zgodny z szerszym priorytetem politycznym, jakim jest utrzymanie produkcji w Europie, ponieważ region przechodzi bezprecedensową transformację gospodarczą mającą na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.

„Wszystkie trzy opcje obejmują nowe kryteria odporności, aby wzmocnić europejski przemysł” — powiedziała Teresa Ribera, nowa wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji odpowiedzialna za transformację do gospodarki czysto emisyjnej. „Wezwanie dotyczące baterii i przetarg na tworzenie banków wodoru będą również obejmować określone kryteria odporności, aby chronić Europę przed zależnością od jednego dostawcy”.

Ograniczyć zakupy w Chinach

Celem przygotowanego przez unijnych urzędników przetargu jest pobudzenie produkcji wodoru i ograniczyć pozyskiwanie stosów elektrolizerów z Chin do nie więcej niż 25 proc. całkowitej mocy, zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na początku tego roku. Na zwycięskie projekty czeka 1,2 mld euro.

W ramach dotacji do rozdysponowania jest 2,4 mld euro, które będą przeznaczone na sfinansowanie technologii zerowych netto. Kryteria wyboru obejmują ocenę, czy projekt może ograniczyć pozyskiwanie kluczowych surowców lub komponentów z krajów, od których zależy UE. Blokada Chin w zakresie technologii dotyczy przede wszystkim paneli słonecznych i komponentów do nich.