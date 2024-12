Doradca NATO chwali Warszawę. Polska bezpieczna przed aktami terroru dzięki restrykcyjnej polityce migracyjnej?

Doradca NATO, Manuel Poejo Torres, odnosi się do tragicznych wydarzeń w Magdeburgu, gdzie zamachowiec wjechał w tłum uczestników jarmarku bożonarodzeniowego, podkreślając różnice w podejściu do polityki migracyjnej między Polską a krajami takimi jak Niemcy i Francja. Według Torres, ograniczenia migracyjne w Polsce przyczyniają się do jej bezpieczeństwa.