W raporcie unijnej agencji ochrony granic Frontex podano, że sytuacja szczególnie zmieniła się na śródziemnomorskim szlaku migracyjnym, gdzie liczba nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 59 proc. Tą drogą do UE dostają się migranci z Tunezji i Libii.

"Polityka premier Meloni przynosi efekty"

Dyrektor wykonawczy Frontexu Hans Leijtens powiedział "FAZ", że ten znaczący spadek wynika z "lepszej współpracy z krajami Afryki Północnej, zwłaszcza z Tunezją". Dziennik przypomniał, że w połowie 2023 r. UE zawarła strategiczne partnerstwo z Tunezją, które obejmuje ściślejszą współpracę w celu powstrzymania migracji, np. poprzez wspieranie straży przybrzeżnej. Stało się tak głównie dzięki inicjatywie rządu Meloni - podkreśliła gazeta. "Polityka migracyjna premier Włoch Meloni przynosi efekty" - oceniła.

"Niemcy powinny uważnie przeanalizować dane"

"FAZ" zaznaczył, że "Niemcy powinny uważnie przeanalizować" nowe dane Frontexu. "Fakt, że nielegalna migracja do Europy spadła w ubiegłym roku o 38 proc., zupełnie nie pasuje do obrazu, który od lat kreowany jest w Niemczech. W debacie publicznej wielokrotnie twierdzi się, że migracji nie da się kontrolować nawet w pewnym stopniu, a próby tego rodzaju są przedstawiane jako niemoralne lub nielegalne" - napisano.

Nieskuteczne tymczasowe kontrole graniczne

Zdaniem gazety tymczasowe kontrole przywrócone na granicach lądowych Niemiec nie odegrały większej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa UE. Skrytykowano fakt, że niemiecka koalicja rządowa złożona z SPD, Zielonych i FDP nie poparła polityki Giorgii Meloni w sprawie ograniczenia nielegalnej imigracji. "Jeśli (lider opozycyjnej CDU Friedrich) Merz będzie miał szansę zostać kanclerzem, będzie musiał dokładnie przemyśleć, z którym partnerem koalicyjnym mógłby realistycznie współpracować w tej kwestii" - podsumowała "FAZ".

Radykalna polityka rządu Meloni

Rząd Meloni prowadzi radykalną politykę migracyjną, która ma m.in. powstrzymać napływ nielegalnych migrantów do Włoch. W ubiegłym roku rząd utworzył w Albanii dwa specjalne ośrodki recepcyjne dla migrantów. Migranci mieli tam trafiać na czas rozpatrywania wniosków o azyl oraz ustalenia, czy spełniają warunki, by go otrzymać. Od listopada ośrodki stoją puste - z powodu mniejszej imigracji oraz orzeczeń sądów.

Porozumienie LIbii z UE

W lipcu rząd w Tunisie podpisał z Unią Europejską porozumienie, na mocy którego zobowiązuje się do ograniczenia liczby wypływających z ich wód terytorialnych w kierunku Europy statków. Inicjatywę tę szczególnie wspierała premierka Włoch. Meloni naciska też na normalizację stosunków między UE a Syrią, co miałoby umożliwić odsyłanie syryjskich migrantów z powrotem do ich kraju. Włochy zadeklarowały, że chcą znaleźć formułę, w ramach której ludzie ci byliby odsyłani do Syrii "dobrowolnie i w bezpieczny sposób".

Światowe media określają przyjmowanie w UE prawicowej, włoskiej perspektywy na kwestię migracji mianem "melonizacji".