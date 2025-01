Morawiecki zastąpi Meloni

Decyzja o wyborze Morawieckiego zapadła w Brukseli na posiedzeniu partii EKR, w skład której wchodzą m.in. PiS i ugrupowanie Meloni, Bracia Włosi.

Na stanowisku przewodniczącego EKR polski polityk zastąpił szefową włoskiego rządu, która piastowała je od 2020 r.

Czym jest EKR?

EKR to europejska partia polityczna o orientacji prawicowej. Należą do niej także m.in. czeska Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) i Szwedzcy Demokraci. Partią partnerską EKR są amerykańscy Republikanie.

Przejęcie kierownictwa EKR przez Morawieckiego jest wynikiem wewnętrznych ustaleń w ramach politycznej rodziny europejskich konserwatystów. W wyniku tych przetasowań przedstawiciel Braci Włochów prawdopodobnie zostanie wiceszefem partii. Wybrany zostanie też drugi wiceprzewodniczący, bo według statutu zarząd liczy trzy osoby.

Meloni sprawowała funkcję przewodniczącej EKR od 2020 r. W grudniu w Rzymie ogłosiła, że zrezygnuje z dalszego przywództwa, i zapowiedziała, że udzieli poparcia Morawieckiemu.

"Uważam, że wykonałam swoje zadanie, i chcę ogłosić, że ustąpię ze stanowiska przewodniczącej partii Europejskich Konserwatystów - rodziny zasługującej na to, by mieć (takiego) przewodniczącego, który może się nią w pełni zająć. Będziemy przyjmować kandydatury. Zakładam, że wśród tych, którzy będą kandydować, znajdzie się mój przyjaciel Mateusz Morawiecki" - powiedziała wtedy Meloni.

Cele EKR pod przywództwem Morawieckiego

Pytany przez PAP w grudniu, jakie cele postawi sobie jako szef EKR, Morawiecki odpowiedział, że „cel całej europejskiej prawicy, ale też wszystkich, którym los Europy leży na sercu, jest właściwie jeden: uczynić Europę znowu wielką”.

„Nasz wspaniały kontynent to serce świata. Tutaj zrodziły się idee, które zrewolucjonizowały świat. Tu zrodziła się filozofia, prawo, ale też banki, giełda i kapitalizm. To kontynent Platona, Arystotelesa, Kopernika, Kolumba, Marii Skłodowskiej-Curie, Nikoli Tesli, Enrico Fermiego i Alberta Einsteina” – powiedział.

„Jesteśmy spadkobiercami tych wielkich umysłów. Naszym obowiązkiem jest rozwinąć to, co od nich otrzymaliśmy. Jeśli nie podejmiemy odważnej walki o przyszłość Europy, staniemy się jednym wielkim skansenem – krainą zabytków, muzeów i nędznej gospodarki. Nie chcę Europy, która jest jedynie cieniem swojej dawnej potęgi. Nie chcę, aby symbolem Europy było biurko brukselskiego eurokraty. Chcę natomiast Europy, która wygrywa z innymi kulturą, historią, ale i nowoczesną gospodarką” – dodał w rozmowie z PAP.

Powiedział też o dwóch obszarach, które będą dla niego szczególnie ważne w ramach sprawowania funkcji szefa partii EKR.

Reindustrializacja Europy i uszczelnienie finansów publicznych

„Pierwszy to program reindustrializacji Europy, który zatytułowałem +Designed and Crafted in Europe 2040+. Drugi to wielki program uszczelnienia finansów publicznych na poziomie UE, w tym dalsza walka z rajami podatkowymi. Chodzi o odbudowę siły finansowej Europy oraz odbudowę przemysłu, który na skutek działań brukselskich biurokratów od (Europejskiego) Zielonego Ładu bardzo mocno ucierpiał” – poinformował.

Morawiecki, który we wtorek przejął stery partii EKR, w latach 2017–2023 był prezesem Rady Ministrów stojąc na czele swojego pierwszego, drugiego i trzeciego gabinetu (PiS); w latach 2015–2017 był wicepremierem. Wcześniej był m.in. prezesem Banku Zachodniego WBK (2007–2015), członkiem Rady Gospodarczej przy pierwszym rządzie Donalda Tuska (2010–2012).

