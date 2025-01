Blokada DeepSeek w trybie pilnym

Podjęte w trybie pilnym postanowienie urzędu weszło natychmiast w życie. Dotyczy ono chińskich firm Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence i Beijing DeepSeek Artificial Intelligence; obie dostarczają usługi tzw. chatbot.

Jak wyjaśniła agencja ANSA, decyzja zapadła po tym, gdy przesłane z Chin informacje na temat przechowywania danych osobowych włoski urząd uznał za niewystarczające.

Skarga na DeepSeek

Wcześniej Europejska koalicja organizacji konsumenckich- Euroconsumers złożyła we włoskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych skargę dotyczącą sposobu, w jaki DeepSeek przetwarza dane osobowe. Zastrzeżenia dotyczą tego, czy działalność chińskiej sztucznej inteligencji jest zgodna z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Urząd zwrócił się do DeepSeek o szczegółowe informacje na ten temat argumentując to tym, że zagrożone są "dane milionów osób we Włoszech". (PAP)