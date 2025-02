Ochrona bezpieczeństwa

Minister Tony Burke powiedział, że rząd „reaguje szybko, aby chronić bezpieczeństwo i interesy narodowe Australii”. „Sztuczna inteligencja to technologia pełna potencjału i możliwości – ale rząd nie zawaha się podjąć działań, gdy nasze agencje zidentyfikują zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego” - dodał, nie wymieniając z nazwy Chin.

Reklama

Zakaz dotyczy wszystkich urządzeń należących do administracji rządowej, zarówno komputerów, tabletów, jak i telefonów komputerowych.

Tajwan i Włochy podjęły podobne decyzje

Podobną decyzję podjęły wcześniej Tajwan oraz Włochy, które uzasadniały decyzję troską o ochronę danych użytkowników.

O DeepSeeku zrobiło się w mediach głośno w styczniu, gdy firma wypuściła swój najnowszy model sztucznej inteligencji R-1. Ma być on równie skuteczny, co produkty czołowych amerykańskich firm z Doliny Krzemowej, a rozwinięty przy dużo mniejszych nakładach finansowych i technologicznych. Wzbudziło to pytania o dalszą dominację USA w tej branży. (PAP)