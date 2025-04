Porządek światowy zmienił się w nieład

“Porządek światowy, do jakiego się przyzwyczailiśmy zamienił się w światowy nieład. (...) Dlatego potrzebujemy nowej Unii Europejskiej, która jest gotowa odegrać aktywną rolę w kształtowaniu nowego porządku” - oznajmiła szefowa KE, odpowiadając na pytanie dziennikarza o to, jak zmieniła się rzeczywistość po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu.

Europa wzmocniona przez kryzysy

W rozmowie, która we wtorek ukazała się na portalu tygodnika, von der Leyen oceniła, że seria kryzysów, z którymi w ostatnich latach zmagała się UE, wzmocniła Wspólnotę. "Spójrzmy na ostatnią dekadę: kryzys finansowy, kryzys migracyjny, brexit, pandemia, kryzys energetyczny, rosyjska inwazja na Ukrainę. To wszystko duże kryzysy, które były dla nas ogromnym wyzwaniem, ale Europa wyszła z nich mocniejsza. Ludzie zobaczyli, że za każdym razem, kiedy jest kryzys, Europa daje odpowiedzi" - zaznaczyła.

"Wszędzie na świecie można zarabiać pieniądze. Ale gdzie chcesz wychowywać swoje dzieci? Gdzie chcesz być, kiedy twoje zdrowie podupada, kiedy się starzejesz, kiedy potrzebujesz pomocy? (...) Europa oferuje tu wiele odpowiedzi” - powiedziała. "Nie mamy ziomali i oligarchów, którzy ustalają zasady" - dodała.

"Wszyscy chcą wzmocnić wymianę handlową z Europą"

Według szefowej KE pozytywną konsekwencją chaosu związanego z cłami USA jest to, że inne kraje na całym świecie są coraz bardziej zainteresowane współpracą z Europą w budowaniu nowego światowego ładu. "Obecnie mogłabym prowadzić te rozmowy 24 godziny na dobę. Wszyscy chcą wzmocnić wymianę handlową z Europą (...). Europa jest znana z przewidywalności i wiarygodności, a to znowu staje się czymś bardzo cennym" - zaznaczyła von der Leyen.

"Musimy teraz wykorzystać ten moment, żeby zapewnić naszym firmom dostęp do nowych rynków i nawiązać jak najbliższe relacje z krajami, które mają ten sam interes" - skonkludowała.(PAP)