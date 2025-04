Ekipa Trumpa ożywi dawny projekt?

"Le Monde" przytacza w szczególności słowa specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa, po jego niedawnych rozmowach z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W telewizji Fox News 14 kwietnia Witkoff mówił o "możliwości wznowienia relacji między Rosją i Stanami Zjednoczonymi poprzez bardzo przekonujące okazje handlowe, które zaowocują prawdziwą stabilnością w regionie".

Reklama

"Jakie mogą być więc te możliwości handlowe (...)? Wiele mówiono o możliwym porozumieniu pomiędzy Waszyngtonem i Kijowem na temat eksploatacji minerałów i metali ziem rzadkich przez przedsiębiorstwa amerykańskie" w Ukrainie - przypomina dziennik. Jak podkreśla, "ekipa Donalda Trumpa jest o wiele mniej rozmowna w kwestii innego surowca", którym jest gaz rosyjski. W ocenie "Le Monde" o to właśnie mogłoby chodzić w wypowiedzi Witkoffa; według dziennika "gaz rosyjski i Europa - to stara historia, która źle się skończyła, ale wydaje się, że ekipa Trumpa jest gotowa ją ożywić".

"Przeklęty symbol zależności od Rosji"

"Le Monde" przypomina, że gazociągiem zainteresował się amerykański przedsiębiorca Stephen Lynch. "Gdyby firma Nord Stream stała się własnością amerykańską, znikłaby infamia Gazpromu, a przeklęty symbol zależności od Rosji rozpłynąłby się jak pod wpływem magii" - pisze dziennik. Przytacza wypowiedzi polityków niemieckich przeciwnych idei powrotu do gazu z Rosji. Jednak - dodaje - w tej kwestii istnieją podziały wewnątrz partii politycznych w Niemczech, a "syreny dawnych relacji niemiecko-rosyjskich dobrze się trzymają".

Gdyby projekt taki został zrealizowany, a "lekcje europejskiej naiwności" w kwestii stosowania przez Kreml gazu jako oręża - zapomniane, to podzieliłoby to Europę - ostrzega "Le Monde". Jak dodaje, Kijów, Warszawa i inne stolice odebrałyby to jako zdradę.

Wstrzymanie działania Nord Stream

Przesył gazu przez Nord Stream został całkowicie wstrzymany przez Rosję w sierpniu 2022 r. Kwestia ponownego uruchomienia magistrali wróciła w kontekście podjętych niedawno przez Waszyngton rozmów z Kremlem na temat wojny w Ukrainie. Pojawiły się doniesienia, jakoby Nord Stream 2 miałby stać się częścią amerykańsko-rosyjskiego porozumienia, a gazociąg wznowiłby działanie z udziałem amerykańskiego inwestora.

26 marca minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował o rozmowach między Moskwą a Waszyngtonem o przywróceniu dostaw gazu ziemnego do Europy przez rurociągi Nord Stream. 1 kwietnia szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock wykluczyła możliwość wznowienia tego projektu.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)