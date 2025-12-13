Zniesienie sankcji przez USA

Nie podano, jakie działania strona białoruska podejmie w zamian za ograniczenie sankcji - podkreśliła agencja Reutera, dodając, że Białoruś jest przodującym producentem soli potasu, kluczowego składnika nawozów. Krajowe złoża tego surowca należą do największych na świecie.

Reklama

Reklama

John Coale - wysłannik Trumpa ds. Białorusi

Coale, mianowany w ubiegłym miesiącu specjalnym wysłannikiem Trumpa ds. Białorusi, otrzymał od prezydenta zadanie, by wynegocjował w rozmowach z Łukaszenką uwolnienie kolejnych więźniów politycznych - przypomniał Reuters.

Państwowa białoruska agencja BiełTA zacytowała wypowiedź Coale'a, który przekazał, że poruszył w negocjacjach z Łukaszenką wiele różnorodnych zagadnień.

„Rozmawialiśmy o wojnie między Ukrainą a Rosją, o Wenezueli” – powiedział. „Rozmawialiśmy o przyszłości. O tym, jak iść naprzód na drodze do zbliżenia między USA a Białorusią, aby znormalizować stosunki. To jest nasz cel” - podkreślił wysłannik Trumpa.

Coale zwrócił również uwagę na bliskie relacje między Łukaszenką a rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w kontekście wojny na Ukrainie. „Prezydent (Białorusi) ma długą historię kontaktów z Putinem i potrafi mu doradzać. To bardzo przydatne w tej sytuacji. Są wieloletnimi przyjaciółmi i mają niezbędne relacje, aby omawiać takie kwestie” – powiedział Coale. „Oczywiście prezydent Putin może przyjąć niektóre rady, a inne nie” - zaznaczył.

Uwolnienie 51 więźniów politycznych

Poprzednia wizyta amerykańskiej delegacji, również kierowanej przez Johna Coale’a, odbyła się we wrześniu i doprowadziła do uwolnienia 51 więźniów politycznych, w tym dwóch obywateli Polski. W zamian USA zniosły sankcje wobec białoruskich linii lotniczych Bieławia (Belavia).

Od tego czasu Centrum Praw Człowieka „Wiasna” zakwalifikowało jednak 157 kolejnych osób jako więźniów politycznych na Białorusi.

26 listopada agencja Reutera podała, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, że administracja Trumpa i władze Białorusi rozmawiają o możliwym uwolnieniu wkrótce co najmniej 100 przetrzymywanych w tym kraju więźniów politycznych.

Zmniejszanie izolacji międzynarodowej Białorusi

Mińsk, bliski sojusznik Moskwy, od lat zmaga się z izolacją na arenie międzynarodowej i sankcjami ze strony Zachodu - podkreśliła agencja AP.

Łukaszenka rządzi 9,5-milionowym państwem od ponad trzech dekad. W międzyczasie na kraj wielokrotnie nakładane były sankcje - zarówno za brutalne łamanie praw człowieka, jak też m.in. za umożliwienie Rosji wykorzystania terytorium Białorusi do pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w 2022 r.