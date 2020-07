"Zgodnie z raportem dot. 30 lat amerykańskich inwestycji w Polsce całkowite amerykańskie inwestycje w naszym kraju mają wartość nawet 62,7 mld dol., z czego ponad połowa, 38,3 mld dol., to niedoszacowane inwestycje" - powiedziała PAP wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że kwota ta uwzględnia również inwestycje dokonane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, "które obecnie należą do grupy podmiotów z innych krajów".

Jak podkreśliła wicepremier, amerykański biznes wnosi duży wkład w rozwój polskiej gospodarki, a duża część inwestycji ze Stanów Zjednoczonych w naszym kraju ma innowacyjny charakter.

Emilewicz zwróciła uwagę, że pozycja amerykańskich firm w Polsce to efekt długiej historii inwestycji i rozwoju biznesu amerykańskiego w Polsce. "Dlatego warto przyjrzeć się nie tylko wartościom inwestycji, ale aktywom - czyli całkowitym zasobom majątkowym, wycenianym na ponad 200 mld zł" - podkreśliła. Dodała, że za tą wartością stoi ponad 300 tysięcy miejsc pracy.

Według raportu KPMG inwestycje firm z kapitałem amerykańskim odpowiadają za 11 proc. wartości wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce, a wartość kapitału zainwestowanego przez firmy ze Stanów Zjednoczonych nad Wisłą szacuje się na 24,4 mld. Jednak nawet 38,3 mld dol. może stanowić wartość niedoszacowanego kapitału, którego nie uwzględnia się w podawanej oficjalnie, skumulowanej wartości inwestycji amerykańskich w Polsce, a który był własnością firm z USA. Amerykańskie inwestycje powstają zarówno ze strumienia reinwestycji, jak i nowo napływającego kapitału.

Resort rozwoju zaznaczył, że w Polsce działają np. takie amerykańskie giganty z sektora technologicznego i IT, jak Google, Microsoft, Cisco, Dell, Intel, Motorola, czy IBM. Firmy te tworzą w Polsce centra badawczo-rozwojowe.

Jak podkreśliło MR, dwustronna współpraca gospodarcza między Polską a Stanami Zjednoczonymi stale się rozwija. W 2019 r według wstępnych danych GUS, Stany Zjednoczone były 8. partnerem gospodarczym Polski pod względem importu (trzecim po Chinach i Rosji wśród krajów pozaeuropejskich). Pod względem eksportu USA były ósmym partnerem Polski (drugim po Rosji wśród krajów pozaeuropejskich). W 2019 r. eksport towarów do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 4,3 proc. (rdr), do prawie 7,6 mld dol., a import o 10,7 proc., do 8,5 mld dol.. Obrót 16,1 mld dol. był rekordowy pod względem naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

autor: Magdalena Jarco