"To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu" - napisała Mosbacher na Twitterze.

15 sierpnia amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisali w Warszawie umowę o wzmocnieniu trwałej obecności wojsk USA w Polsce. Przewiduje ona stworzenie w Polsce Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu USA, możliwość dalszego zwiększenia liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz ustanowienie ram prawnych obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą.

Dowódcą V. Korpusu został generał broni John Kolasheski.

Dowódca V Korpusu: dowództwo w Poznaniu podniesie naszą gotowość

Umieszczenie wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpus Wojsk Lądowych USA w Poznaniu wzmocni polsko-amerykańskie relacje wojskowe, podniesie naszą gotowość i zdolność do współdziałania z sojusznikami - podkreślił dowódca V Korpusu gen. broni John. S. Kolasheski.

W środę dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie (USAREUR) zamieściło oświadczenie potwierdzające, że wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu będzie działało w Poznaniu. Taką dyslokację zapowiedziano w podpisanej w sierpniu umowie o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską i USA.

"Mamy silne relacje z naszymi polskimi sojusznikami i doceniamy wsparcie, jakie zapewniają naszym stacjonującym rotacyjnie żołnierzom" - powiedział cytowany przez USAREUR gen. Kolasheski. Budując wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu oczekujemy wzmocnienia tych relacji; współpracujemy, by budować gotowość i zwiększać interoperacyność między wojskami naszymi a siłami naszych sojuszników i partnerów" - dodał

Do komunikatu USAREUR nawiązała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher. "To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu U.S. Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu" – napisała na Twitterze.

Dowództwo USAREUR ulokowane w niemieckim Wiesbaden przypomniało w środę, że Poznań będzie siedzibą europejskiego wysuniętego dowództwa V Korpusu U.S. Army, a na październik jest planowany przyjazd pierwszych żołnierzy, których zadaniem będzie planowanie operacyjne i dowodzenie rotacyjną obecnością amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Dotychczas Poznań jest siedzibą wysuniętego dowództwa amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty.

Utworzenie w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu zapowiedziano w umowie podpisanej w Warszawie 15 sierpnia przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka i sekretarza stanu Mike’a Pompeo. Umowa ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA, których liczebność – zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami prezydentów obu państw – ma wzrosnąć o ok. 1000, do ok. 5,5 tys.

Deklaracja z września 2019 wskazała także miejsca stacjonowania amerykańskich sił lądowych i powietrznych w Polsce. Pod koniec lipca br. zapowiedziano ulokowanie w Polsce wysuniętego stanowiska dowodzenia reaktywowanego V Korpusu USA; ma ono liczyć ok. 200 żołnierzy.

Reaktywację V Korpusu zapowiedział w lutym br. departament wojsk lądowych wchodzący w skład Departamentu Obrony USA. Dowódcą V Korpusu został John Kolasheski, który 4 sierpnia w Krakowie otrzymał nominację na stopień generała broni. Dowództwo V Korpusu mieści się w Fort Knox w stanie Kentucky. Ogłaszając decyzję o aktywacji dowództwa Korpusu Pentagon zapowiedział, że wysunięte stanowisko dowodzenia znajdzie się w Europie. Całe dowództwo ma liczyć ok. 635 żołnierzy, część z nich będzie rotacyjnie służyć w Poznaniu.

V Korpus ma być głównym uczestnikiem planowanego na maj i czerwiec 2021 na Bałkanach i w regionie Morza Czarnego ćwiczenia Defender-Europe 21.

Podpisana w sierpniu polsko-amerykańska umowa zakłada także możliwość dalszego zwiększania liczebności wojsk USA stacjonujących w Polsce oraz określa ramy prawne obecności amerykańskich żołnierzy.

