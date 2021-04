Dotychczasowy prezes i twórca Amazona Jeff Bezos oświadczył, że jego firma popiera podniesienie stawki podatku korporacyjnego: „Popieramy plany administracji Bidena, by dokonywać odważnych inwestycji w amerykańską infrastrukturę” – skomentował Bezos. „Zarówno Demokraci, jak i Republikanie wspierali infrastrukturę w przeszłości i jest to właściwy czas, by pracować razem dalej. Zdajemy sobie sprawę, że ta inwestycja będzie wymagała ustępstw ze wszystkich stron”.

Jak podaje CNN, Biały Dom kładzie podwaliny pod podniesienie stawki podatku korporacyjnego powyżej obecnego poziomu 21 proc., by pomóc w opłaceniu ambitnego pakietu infrastrukturalnego. Odchodzący szef Amazona to pod pewnymi względami zaskakujący orędownik podwyżki podatków korporacyjnych.

Amazon skrytykowany przez Bidena

W 2019 r. Joe Biden skrytykował Amazona za korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń w celu zmniejszenia rachunku za podatek dochodowy. Firma odpowiedziała, że „płaci każdy grosz, który jest winna”. Amazon podaje, że od 2016 roku firma zapłaciła 2,6 miliarda dolarów podatków korporacyjnych.

W 2020 r. Biden powtórzył, że Amazon powinien „zacząć płacić swoje podatki”, z kolei Amazon wielokrotnie oświadczał, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych. Firma spierała się również ostatnio z senator Elizabeth Warren, która opowiada się za podniesieniem podatków od wielkich korporacji. W zeszłym miesiącu Warren zatweetowała: „Ogromne korporacje, takie jak Amazon, zgłaszają ogromne zyski swoim akcjonariuszom – ale wykorzystują luki prawne i raje podatkowe, aby nie płacić prawie nic w podatkach. To po prostu nie jest w porządku”. Amazon odpowiedział: „Ty tworzysz prawa podatkowe @SenWarren; my tylko się do nich stosujemy. Jeśli nie podobają Ci się prawa, które stworzyłaś, na wszelkie sposoby, zmień je. Oto fakty: Amazon zapłacił miliardy dolarów w podatkach korporacyjnych tylko w ciągu ostatnich kilku lat.”

BlackRock też za podwyżkami

Według Amazona w roku podatkowym 2019 firma była winna ponad 1 miliard dolarów federalnego podatku dochodowego, co według ekspertów stanowi niewiele więcej niż 1 proc. jego zysków. W 2020 roku Amazon zapłacił 1,7 miliarda dolarów w podatkach federalnych, firma powiedziała w swojej odpowiedzi dla Warrena. Jej dochód netto za ten rok wyniósł 21,3 miliarda dolarów.

Bezos nie jest osamotniony w poparciu dla podwyższenia podatków. Rick Rieder, dyrektor inwestycyjny ds. globalnego stałego dochodu w BlackRock, największego na świecie zarządcy aktywów, powiedział, że cofnięcie cięć podatku korporacyjnego Trumpa nie zaszkodzi gospodarce – a może być pozytywne dla wzrostu. „Gospodarka USA jest niesamowicie odporna” – skomentował Rieder.