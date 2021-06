Nowe sankcje są konsekwencją zmuszenia do lądowania samolotu linii Ryanair z Aten do Wilna w Mińsku, by aresztować opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Reklama

Wprowadzony we wtorek zakaz dotyczy zakupu biletów zarówno na bezpośrednie loty, jak i na połączenia z udziałem kilku linii lotniczych.

"Rozporządzenie oparte jest na decyzji Departamentu Stanu, że w świetle przekierowania lotu Ryanair 4978, w interesie Stanów Zjednoczonych jest ograniczenie transportu między USA i Białorusią" - napisano w komunikacie. Zaznaczono jednak, że możliwe są wyjątki od decyzji np. w przypadkach dotyczących względów humanitarnych.

Jak zauważa agencja Reutera, ruch ten ma głównie znaczenie symboliczne, bo połączeń między USA i Białorusią jest stosunkowo niewiele. (PAP)