Portal Axios sugeruje we wtorek, że zaniechanie wezwań do sądów świadczy o przeciążeniu służb granicznych na niektórych obszarach.

"To niespotykane, aby agenci wypuszczali migrantów bez oficjalnego wezwania do stawienia się w sądzie. Tam, gdzie to się ostatnio zdarzało, otrzymywali oni w zamian listę adresów i kontaktów do biur ICE w całym kraju i kazano im się zgłosić do jednego z nich. (Agenci) mieli nadzieję, że imigranci pojawią się w tych biurach po dotarciu do miejsca docelowego, aby otrzymać zezwolenie na pracę" – zauważył Axios.

Wyliczył, powołując się na Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), że do poniedziałku tylko 6700 imigrantów, którzy przekroczyli granicę między połową marca a połową lipca, pojawiło się w biurach ICE. 16 tys. się tam nie stawiło w 60-dniowym terminie. Dla ok. 27 tys. wyznaczony termin jeszcze nie upłynął.

"Ci, którzy się nie zgłoszą, podobnie jak każdy, kto przebywa w naszym kraju bez uregulowanego statusu prawnego, podlega wydaleniu przez ICE" – podkreśliła rzeczniczka DHS Meira Bernstein.

Szef patroli granicznych rejonie Doliny Rio Grande tweetował w niedzielę, że w ciągu zaledwie jednego tygodnia zatrzymano tam ponad 20 tys. imigrantów nielegalnie przekraczających granicę.

"Jest to oznaka ciągłego wzrostu liczby osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę USA z Meksykiem" – akcentował Axios dodając, że Biały Dom zapowiedział pracę nad uporządkowaniem systemu imigracyjnego oraz "sprawiedliwe egzekwowanie prawa imigracyjnego".