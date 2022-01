Adams jest drugim czarnoskórym burmistrzem Nowego Jorku po zmarłym w 2020 roku Davidzie Dinkinsie. Jego hasłem w trakcie kampanie wyborczej było "skoncentruj się, nie rozpraszaj się i pracuj". „Nowy Jork powrócił” – zadeklarował po złożeniu przysięgi.

"To po prostu wspaniałe, kiedy Nowy Jork pokazuje całemu krajowi, jak powracamy. (…) Pokazaliśmy całemu światu, z czego jesteśmy stworzeni. Jesteśmy niesamowici. To jest nieprawdopodobne miasto. (…) Nawet w środku Covid, w środku wszystkiego, przez co przechodzimy, jest to kraj, w którym nadzieja i możliwości są zawsze obecne" – cytuje wcześniejszą wypowiedź Adamsa dziennik „Daily News”.

Jak przypomina gazeta, nowy burmistrz, który był kapitanem w nowojorskiej policji (NYPD), senatorem stanowym i prezydentem Brooklynu przedstawił ambitny, a czasem kontrowersyjny zestaw propozycji politycznych. Gazeta zalicza do tego przywrócenie jednostki NYPD do walki z przestępczością, obcięcie budżetu Departamentu Edukacji i wykorzenienie tego, co wielokrotnie opisywała jako ropiejącą "dysfunkcjonalność" w samorządzie miejskim.

„Ideologiczni przeciwnicy są gotowi odeprzeć przynajmniej niektóre elementy jego programu - zwłaszcza jeśli chodzi o egzekwowanie prawa. Niektórzy z nich rozpoczęli te starania dwa tygodnie temu, kiedy ponad 25 członków Rady Miasta wezwało go do ponownego rozważenia planu przywrócenie (w więzieniu nowojorskim) karnej segregacji - znanej bardziej jako izolatka - na Rikers Island” – podkreśliła gazeta, dodając, że w odpowiedzi Adams odparł: "Zamierzam ich zignorować. (…) Czy im się to podoba, czy nie, jestem burmistrzem".

Nowojorski dziennik przedstawia Adamsa jako samozwańczego pracoholika zapowiadającego, że przyniesie materac do ratusza, aby mógł być dłużej w pracy. W piątek ogłosił kilka nominacji w tym Anne Williams-Isom jako zastępcę burmistrza ds. zdrowia i opieki społecznej, Manny Castro jako komisarza ds. imigrantów oraz Kevina Kima jako komisarza ds. usług w małym biznesie.