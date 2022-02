Jasina na briefingu prasowym w Warszawie poinformował, że szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau będzie przebywał w Waszyngtonie do soboty. Podkreślił, że wizytę w Stanach Zjednoczonych Rau będzie odbywał w dwóch rolach - ministra SZ oraz przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w związku z tym, że 1 stycznia tego roku formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w OBWE.

Rzecznik MSZ zaznaczył, że Rau uda się do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie sekretarza stanu USA. "(Wizyta) będzie połączona również z rozpoczęciem, po ponad trzyletniej przerwie, dialogu strategicznego Polska-USA. Jest to format, który funkcjonował przez dłuższy czas i zostaje teraz wznowiony, co, myślę, jest dla nas wszystkich bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście wydarzeń, które mają w tej chwili miejsce całkiem niedaleko od Polski" - przekazał Jasina.

Rzecznik resortu dyplomacji mówił, że format ten zostanie wspólnie zainaugurowany przez ministra Raua i sekretarza Blinkena, a później będzie prowadzony na szczeblu zastępców; w imieniu Polski - przez wiceszefa MSZ Marcina Przydacza.

"W czasie wizyty ministra Raua planowana jest przede wszystkim rozmowa z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, ale nie tylko. Minister Rau spotka się także z członkami Kongresu USA. Będą to spotkania z przedstawicielami obydwu kongresowych partii" - zaznaczył Jasina. Dodał, że takie indywidualne spotkania mają odbyć się między innymi z senatorami zajmującymi się kwestiami polityki zagranicznej i sprawami naszego regionu: Tedem Cruzem, Jimem Rischem i Benem Cardinem.

"Polskie koło w Kongresie także zorganizuje specjalne spotkanie z panem ministrem; są to m.in. senatorowie Marcy Kaptur, Jacky Walorsky i Bill Keating" - powiedział Jasina. Przekazał ponadto, że Rau wystąpi jako przewodniczący OBWE na Forum Komisji Helsińskiej Kongresu USA, wygłosi do nich przemówienie i odpowie na pytania senatorów Komisji.

"Liczymy, że podczas rozmów w Waszyngtonie omówione zostaną aktualne kwestie dotyczące bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Te kwestie ewoluują z dnia na dzień, więc ta lista jest zawsze otwarta. Ale przede wszystkim będzie to dotyczyło kryzysów wywołanych agresywną polityką i działaniami Federacji Rosyjskiej i Białorusi" - zaznaczył Jasina.

Dodał, że szef polskiego MSZ omówi także "kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, czyli Nord Stream 2" oraz związane ze współpracą w ramach inicjatywy Trójmorza.

Podczas wizyty w USA - mówił rzecznik MSZ - nie zabraknie także wydarzeń o charakterze symbolicznym. Minister Rau złoży wspólnie z przedstawicielami ambasady litewskiej i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Minister odwiedzi także grób Jana Karskiego.

Pytany, czy podczas rozmów Raua w USA zostanie poruszony temat zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, Jasina odarł, że "jest to sprawa poruszana podczas wszelkich polskich spotkań dyplomatycznych" i będzie podjęta także w trakcie rozmów z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, jeśli czas na to pozwoli.

Wyraził też przekonanie, że jednym z wątków będzie budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Zwrócił uwagę, że do Stanów Zjednoczonych ma się udać także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jasina "wstępnie" potwierdził też wizytę Raua w Moskwie, o ile pozwoli na to sytuacja polityczna i epidemiologiczna. Dodał, że wizyta, która najprawdopodobniej odbędzie się 15 lutego, ma nastąpić na zaproszenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. "Rzeczą pewną w wypadku tej wizyty jest spotkanie bilateralne w roli przewodniczącego OBWE" – powiedział rzecznik MSZ.

Podkreślił, że Rau jedzie do Rosji przede wszystkim jako przewodniczący OBWE, co - jak zaznaczył - "podkreślać warto, zwłaszcza że niektórzy publicyści mogą mieć pewną skłonność o tworzenia teorii związanych z przełomem w stosunkach polsko-rosyjskich". "Pan minister jedzie tam nie dla żadnego przełomu, ale dla przewodniczenia w OBWE i dla rozmowy ze stroną rosyjską" – zaznaczył. "Spotkanie dwustronne jest pewnym punktem wizyty, pozostałe są uzgadniane" – podkreślił Jasina.

Potwierdził, że w przyszłym tygodniu minister ma udać się z wizytą na Ukrainę, do Kijowa i Donbasu.