Minister wyjaśnił, że chodzi o siły rosyjskiego Wschodniego Okręgu Wojskowego. To właśnie one biorą udział w sprawdzianie sił reagowania Państwa Związkowego. "Obecnie odbywa się pierwszy etap sprawdzianu. Wojska zostały przerzucone na odległość do 10 tys. km. Przerzucono z baz m.in. oddziały lotnicze i jednostki obrony przeciwlotniczej" - powiedział Szojgu.

W trakcie tego etapu "zorganizowano ochronę i obronę obiektów państwowych i wojskowych i granicy państwowej w przestrzeni powietrznej, w ramach jednolitego regionalnego systemu obrony przeciwlotniczej Białorusi i Rosji" - poinformował minister.

Jak podaje rosyjska agencja TASS, pierwszy etap sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego trwa do 9 lutego. W ramach drugiego etapu odbędą się, w dniach 10-20 lutego, rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe. Moskwa zapewnia, że po ich zakończeniu siły rosyjskie wycofają się z Białorusi.