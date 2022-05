Dwóch agentów amerykańskiej Secret Service zostało odesłanych z Seulu do kraju po kłótni z taksówkarzem, w którą wdali się po pijanemu. Agenci udali się do Korei Południowej, by przygotować wizytę prezydenta USA Joe Bidena w tym kraju - podała w piątek telewizja ABC News.

Funkcjonariusze Secret Service, czyli prezydenckiej ochrony, upili się i jeden z nich wszczął agresywną kłótnię z taksówkarzem. Agenci nie zostali zatrzymani, nie postawiono im też zarzutów karnych. Reklama Rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi powiedział dziennikowi „New York Post”, że incydent, który nie wpłynął na wizytę prezydenta Bidena, miał miejsce po służbie. Może jednak stanowić naruszenie przepisów. Guglielmi powiadomił, że agenci zostaną wysłani na przymusowy urlop. "Mamy bardzo rygorystyczne protokoły i zasady postępowania dla wszystkich pracowników i przestrzegamy najwyższych standardów zawodowych. Zważywszy, że jest to sprawa administracyjna, nie możemy jej komentować" – wyjaśnił Guglielmi. „New York Post” przypomniał, że do najgłośniejszego przypadku odesłania do USA agentów towarzyszących prezydentowi w podróży doszło w Kolumbii w 2012 roku, gdy funkcjonariusze Secret Service między innymi wynajęli prostytutki. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)