Według urzędnika, który poprosił o zachowanie anonimowości, prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Olaf Scholz w czasie rozmowy przed szczytem G7 w Elmau poruszyli temat polityki wobec Chin.

NATO pracuje obecnie nad przygotowaniem nowej koncepcji strategicznej, dokumentu określającego jego cele i wartości, który ma zostać przedstawiony na szczycie Sojuszu w Madrycie w przyszłym tygodniu.

Według źródeł dyplomatycznych uczestnicy szczytu G7 odniosą się do obaw związanych z działaniami prowadzonymi przez Chiny w regionie Indo-Pacyfiku i prognoz, że rosyjska inwazja na Ukrainę może dodać odwagi ChRL do dalszej agresywnej polityki wobec Tajwanu.

„Prezydent (Biden) wyraził zaufanie do kanclerza Scholza i naprawdę doszło do bardzo szerokiego porozumienia we wszystkich omawianych przez nich kwestiach i wszystkich wspólnych wyzwaniach, nad którymi wspólnie pracują nasze kraje” – powiedział urzędnik Białego Domu.

Zapytany, czy Waszyngton naciska na Berlin, aby zwiększył pomoc wojskową dla Ukrainy, urzędnik odpowiedział, że Biden wyraził uznanie dla tego, co Niemcy już zobowiązały się zrobić, w tym planów wysłania dodatkowych systemów artyleryjskich.

