Jak poinformował w oświadczeniu Biały Dom, Jill Biden otrzymała pozytywny wynik testu PCR przed planowanym powrotem do Białego Domu z Kiawah Island w Karolinie Południowej, gdzie wypoczywała w ostatnich dniach para prezydencka.

Pierwsza dama jest w pełni zaszczepiona, otrzymała dwie dawki wzmacniające i doświadcza łagodnych objawów. Przepisano jej też Paxlovid i ma odbyć co najmniej pięciodniową izolację.

Biały Dom przekazał też, że test przeprowadzony u prezydenta Joe Bidena był negatywny i zamierza on powrócić we wtorek do Białego Domu zgodnie z planem. Ma jednak nosić maseczkę przez 10 dni i zwiększyć częstotliwość testów.

Biden sam zachorował pod koniec lipca i zakończył kwarantannę po pięciu dniach, choć później jeszcze raz otrzymał pozytywny wynik testu, co według jego lekarza było efektem leczenia Paxlovidem. W poniedziałek na Covid-19 zachorował też szef Pentagonu Lloyd Austin.