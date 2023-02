Nieoficjalnie Amerykanie przyjęli z dystansem zapowiedź Wang Yi w Monachium, że Chiny przedstawią w tym tygodniu plan pokojowy dla Ukrainy . W Bawarii chiński dyplomata mówił, że będzie on zawierał zapisy dotyczące poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, ale równocześnie uwzględniał interesy rosyjskie. Dyplomaci z Pekinu mieli być już w kontakcie w sprawie planu ze swoimi odpowiednikami w Niemczech, we Francji oraz Włoszech.

Chińska propozycja byłaby czymś równoległym do ukraińskiej inicjatywy pokojowej, którą – jak przekonywali rozmówcy DGP z administracji w Kijowie – Wołodymyr Zełenski najprawdopodobniej przedstawi w tym tygodniu w obecności Andrzeja Dudy i Joego Bidena. Mówić ma ona o pełnej integralności terytorialnej Ukrainy sprzed nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. A także o bezpieczeństwie nuklearnym, międzynarodowym trybunale do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych oraz gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy ze strony innych państw.

– Nie ma alternatywy dla naszej jedności. Stąd nie ma też alternatywy wobec ostatecznego pozbycia się rosyjskiej agresji, wyzwolenia ziemi i ludzi – mówił ukraiński prezydent podczas wystąpienia do delegatów zebranych w Monachium. Zełenski nie odniósł się za to wprost do informacji DGP o jego możliwym przyjeździe do Polski. – Czasem spotykamy się z prezydentem Bidenem. Wiecie, że zapraszaliśmy prezydenta i kiedy będzie taka możliwość, myślę, że z radością odwiedzi Ukrainę. Mamy różne sposoby prowadzenia rozmów z prezydentem USA – powiedział na czwartkowej konferencji po rozmowie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, który odwiedził Kijów. ©℗