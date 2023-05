Demokraci z Senatu Stanów Zjednoczonych zaapelowali w czwartek do prezydenta Joe Bidena, by powołał się na 14. poprawkę do Konstytucji w celu uniknięcia niewypłacalności w przypadku niepowodzenia negocjacji z Republikanami. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy uznał za ważne, aby porozumienie zawarto w weekend.

Jak podał Reuters, 11 senatorów demokratycznych pod kierunkiem niezależnego Berniego Sandersa oznajmiło, że chociaż doceniają wysiłki prezydenta Bidena w celu znalezienia dwupartyjnego porozumienia w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia, Republikanie w Kongresie "nie działali w dobrej wierze". Demokraci przywołali 14. poprawkę, która stanowi: "obowiązywanie długu publicznego Stanów Zjednoczonych (...) nie może być kwestionowane". "Skorzystanie z tego uprawnienia pozwoliłoby Stanom Zjednoczonym nadal płacić rachunki na czas, bez opóźnień, zapobiegając globalnej katastrofie" – zaznaczyli ustawodawcy z wyższej izby Kongresu w liście do prezydenta. Ministerstwo finansów (skarbu) USA podkreśliło, że rządowi może zacząć brakować funduszy na wydatki, jeśli pułap zadłużenia sięgającego 31,4 bln dolarów nie zostanie podniesiony przed 1 czerwca. Biden kontynuuje negocjacje z republikańskim spikerem Izby Reprezentantów McCarthym. Dwa dni po drugim spotkaniu w celu omówienia podniesienia pułapu zadłużenia, McCarthy pozytywnie wypowiedział się na temat przebiegu niedawnym rozmów. Mówił w CNN, że widzi, możliwość porozumienia i chce, aby ustawa została przedstawiona w przyszłym tygodniu. Jak dodał, rozmawiał też z liderem większości demokratycznej w Senacie Chuckiem Schumerem, aby uchwalić ustawę. Jego zdaniem zajmie to cztery dni w Izbie Reprezentantów i siedem w Senacie. "Nie jesteśmy na miejscu... ale widzę ścieżkę" i ważne byłoby osiągnięcie porozumienia do tego weekendu – zaakcentował McCarthy. Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP) Artur Patrzylas