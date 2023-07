Z niecierpliwością czekam na to, by powitać premiera Ulfa Kristerssona i Szwecję jako 32. członka NATO - przekazał w poniedziałek wieczorem prezydent USA Joe Biden po tym, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na akcesję tego kraju do Sojuszu.

Biden podkreślił, że jest gotów współpracować z tureckim przywódcą, by "wzmocnić obronność i siłę odstraszania regionu euro-atlantyckiego". Reklama Nieco wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który spotkał się w Wilnie z prezydentem Turcji oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem poinformował, że Erdogan zgodził się przekazać wniosek o akcesję Szwecji do Sojuszu pod głosowanie w parlamencie i zapewnił, że zostanie on ratyfikowany. Biały Dom poinformował, że prezydent Biden spotka się z Erdoganem w cztery oczy we wtorek, podczas szczytu NATO w Wilnie. Reklama Turcja jest jedynym obok Węgier państwem NATO, które nie ratyfikowało rozszerzenia Sojuszu o Szwecję. Władze w Budapeszcie zapewniały, że zrobią to, gdy swój sprzeciw wycofa Ankara.