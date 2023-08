Jak głosi komunikat Białego Domu, Sullivan i pozostali doradcy ds. bezpieczeństwa państw transatlantyckiego kwintetu "podkreślili, że suwerenne aktywa Rosji w ich jurysdykcjach pozostaną unieruchomione, dopóki Rosja nie zapłaci za szkody wyrządzone Ukrainie", a także omówili dalsze sankcje przeciwko Rosji, pomoc wojskową Ukrainie oraz w odbudowie kraju.

Odrzucona propozycja

Jak podał w środę "Financial Times", Rosja zgłosiła chęć wymiany części skonfiskowanych aktywów z państwami zachodnimi, jednak ci nie są zainteresowani propozycją. Dziennik twierdzi też, że zachodnie rządy debatują nad tym, czy i jak zmonetyzować zamrożone środki, by przeznaczyć je na pomoc Ukrainie. Wartość aktywów rosyjskiego banku centralnego szacowana jest na ok. 300 mld dolarów.

Niger, szczyt G20 i inne globalne wyzwania

Doradcy zachodnich przywódców rozmawiali też o sytuacji w Nigrze i potrzebie przywrócenia konstytucyjnego porządku w tym kraju, a także wraz z przedstawicielem UE omówili nadchodzący szczyt państw G20 w Delhi. Jak ustalili, chcą na nim dążyć do "afirmatywnej i ambitnej agendy dla rozwijających się i wschodzących gospodarek oraz osiągnięcia postępu w sprawie ewolucji międzynarodowych banków rozwoju, by były bardziej wyczulone na wspólne globalne wyzwania".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński